РИАМО - 8 фев. Здание ОВД в районе Ростокино в Москве введут в эксплуатацию в конце 2019 года, сейчас начали внутреннее обустройство строения, в ближайшие годы в городе реализуют программу строительства порядка 20 зданий районных отделов внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Началось внутреннее обустройство здания ОВД в районе Ростокино по адресу: улица Бажова, владение 15А, на северо-востоке Москвы. Строители завершают отделочные и фасадные работы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в IV квартале этого года», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Функциональная структура здания включает входную группу с вестибюлем, зоной ожидания и приема граждан; комплекс помещений дежурной части, служебный вестибюль; комплекс служебных, административных помещений, структурных подразделений и отделов; комплекс помещений вспомогательного, обслуживающего назначения, включая зал собраний на 94 места.

В здании также разместятся класс службы, спортзал, комплекс помещений тира, встроенная наземная автостоянка на семь машино-мест и помещения инженерно-технического оснащения здания.

Доступ посетителей на охраняемую территорию осуществляется через отдельно-стоящие КПП, далее в вестибюль здания и ограничивается зонами приема населения в уровне первого этажа.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие годы мы реализуем программу строительства порядка 20 зданий районных отделов внутренних дел. Там, где можно, проводим капитальный ремонт. В частности, в 2019 году планируется завершить строительство зданий райотделов полиции в районах Ростокино, Очаково-Матвеевское и РУВД в поселке Коммунарка новой Москвы», – отметил Бочкарев.