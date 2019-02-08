РИАМО - 8 фев. В Одинцовском городском округе назначены выборы депутатов в совет депутатов – они состоятся 21 апреля, выборы назначены в связи с принятием Московской областной думой закона «Об объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород», сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

«Голосование пройдет 21 апреля 2019 года на всех избирательных участках городского округа (230 избирательных участков, №693-705, 1947-1955, 1958-2005, 2007-2075, 3605, 3606, 3766-3771, 3908-3926, 3928-3936, 3938-3992). В списки внесены 273838 избирателей», – говорится в сообщении.

Выборы назначены в связи с принятием Московской областной думой закона «Об объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород».

Совет депутатов будет состоять из 40 депутатов, 10 из которых избираются по единому избирательному округу по пропорциональной избирательной системе, 30 - по шести пятимандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной системе.