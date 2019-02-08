РИАМО - 8 фев. Специалисты «Мосавтодора» подготовили подъездную дорогу к месту проведения чемпионата России по трековым гонкам в подмосковном Раменском, здесь с 9 по 10 февраля на ипподроме пройдет второй этап чемпионата страны, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ Московской области «Мосавтодор».

«В рамках подготовки к чемпионату России на автодороге ММК- Раменское - Ипподром были проведены работы по уборке и вывозу снега, а также обработке противогололедными материалами. В работах было задействовано восемь единиц спецтехники и семь дорожных рабочих. Перед началом соревнований на автодороге будут установлены указатели, ведущие к ипподрому», – говорится в сообщении.

Мероприятия приурочены к 90-летию Раменского района. Участие в соревновании примут сильнейшие российские гонщики, неоднократные победители и призеры мировых и европейских гоночных серий. Среди подтвержденных участников Евгений Аксаков, Сергей Загуменнов, Владимир Черевань, Тимур Тимерзянов, Николай Карамышев и многие другие из самых разных уголков России.

Чемпионат России по трековым гонкам - это кульминация фестиваля автоспорта «Мороз-2018». Событие является уникальным в мировом автоспорте, так как проводится исключительно зимой на трассе овальной формы, залитой льдом.