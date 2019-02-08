РИАМО - 8 фев. Жилой дом городской усадьбы XIX века во Вспольном переулке в столице признали выявленным объектом культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Мосгорнаследие подписало приказ о включении дома по адресу: Вспольный переулок, дом 13, строение 1, в список выявленных объектов культурного наследия. Он является характерным образцом жилого дома второй половины XIX века и выполнен в стиле эклектики с элементами классицизма», – говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, жилой дом во Вспольном переулке был возведен в 1860-годах. С этого момента архитектурно-художественное решение его главного фасада не менялось.

«Большой историко-архитектурной ценностью обладают интерьеры этого здания. Здесь сохранилась парадная лестница с балюстрадой, лепнина с цветочным и геометрическим орнаментами, а также три голландские печи. В ходе реставрации 1990-х годов одну из печей облицевали современными изразцами, стилизованными под XIX век. А вот две другие сохранили подлинные изразцы с клеймами фабрики М.С. Кузнецова», – отметил Емельянов.

Здание представляло собой одноэтажный деревянный жилой дом на каменном фундаменте. Он был построен, когда владение принадлежало московскому купцу Василию Быкову. В 1867 году дом надстроили вторым этажом, а со стороны двора увеличили объемы галереи и лестницы.

С 1900 по 1913 год в этом доме работала редакция журнала «Вопросы философии и психологии», главным редактором которого был Николай Грот – русский философ-идеалист, психолог и ординарный профессор Московского университета.

По словам Емельянова, в будущем здание могут включить в реестр объектов культурного наследия. Для этого оно должно пройти историко-культурную экспертизу. Но уже сейчас памятник находится под охраной: запрещен снос, а любые ремонтные и реставрационные работы можно проводить только по согласованию с Мосгорнаследием и под контролем специалистов ведомства.