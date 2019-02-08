РИАМО - 8 фев. В столичных департаментах торговли и услуг, строительства, а также в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы произошли кадровые перестановки, в частности, уволен первый заместитель начальника Госинспекции по недвижимости Тимур Зельдич, соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэра столицы.

«Освободить Зельдича Тимура Эдуардовича от замещаемой должности первого заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 6 февраля 2019 года по собственной инициативе», – говорится в сообщении.

Кроме того, на должность заместителя руководителя департамента строительства города Москвы с заключением контракта на четыре года назначен Роман Беззубик.

Заместителем департамента торговли и услуг города Москвы назначили Наталью Сысоеву со сроком заключения служебного контракта на пять лет в связи с истечением действия срочного служебного контракта.