РИАМО - 8 фев. К государственному академическому театру имени Моссовета москвичи весь день несли цветы, чтобы почтить память актера Сергея Юрского, скончавшегося в возрасте 83-х лет, сообщил РИАМО сотрудник театра.

«Мы еще утром вынесли к дверям стол с фотографией Сергея Юрьевича. Целый день люди приходили и приносили цветы. Причем мы стол убрали, как солнце зашло. Занесли внутрь театра. А люди начали передавать цветы через администратора. Завтра, я уверен, тоже много кто будет заходить», - сказал собеседник агентства.

Сергею Юрскому было 83 года. В декабре прошлого года он попал в больницу с высокой температурой. Тогда родственники Юрского сказали, что артист лег на профилактику.

Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с участием Юрского стали «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».

Юрского похоронят на столичном Троекуровском кладбище.