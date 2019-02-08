РИАМО - 8 фев. Правоохранители задержали в подмосковном Жуковском мужчину, который попытался похитить более 10 пар женских колготок, злоумышленник планировал продать товар по удвоенной цене, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Раменского района выехали по сигналу тревожной кнопки в один из магазинов Жуковского. Там по подозрению в совершении грабежа был задержан 30-летний житель Оренбургской области.

«Мужчина пытался вынести из магазина свыше 10 пар женских колготок, не оплатив товар. На выходе из торговой точки его остановили сотрудники супермаркета, однако злоумышленник оказал активное сопротивление, ударив при этом 50-летнюю продавщицу», — говорится в сообщении.

Мужчина собирался продать продукцию по удвоенной цене.

Гражданин передан сотрудникам полиции. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ («Грабеж»).

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