РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 фев. В подмосковном Подольске водитель автомобиля Ford сбил женщину, ее доставили в больницу, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В пятницу на 46-м километре Старосимферопольского шоссе водитель автомобиля Ford совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода.

«Пострадавшую госпитализировали в ближайшее медучреждение, ее состояние здоровья уточняется», – сказал сотрудник.

По его словам, информация поступила в 19:55. Водитель с места происшествия не скрылся.

По словам очевидцев, водитель сбил женщину рядом с гипермаркетом «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск.