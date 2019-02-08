РИАМО - 8 фев. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставили из Милана в Москву Илью Шермана, обвиняемого в мошенничестве, уголовное дело было возбуждено в 2015 году, сообщается на сайте МВД РФ.

По имеющейся информации, мужчина может быть причастен к хищению в составе группы лиц земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Имущество, которым завладели сообщники, оценивалось в сумму, превышающую 640 миллионов рублей.

«Фигурант скрылся от следствия и по инициативе ГУ МВД России по Московской области был объявлен в международный розыск. В январе 2018 года он был задержан в Италии, сегодня экстрадирован в Москву», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.