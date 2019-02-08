РИАМО - 8 фев. Московский городской суд 18 февраля рассмотрит жалобу на арест Дениса Чуприкова, которого обвиняют в краже картины художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, ранее Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуприкова Дениса (кража картины из Третьяковской галереи) назначен в Московском городском суде на 18 февраля 2019 года в 10:20», – сказал собеседник агентства.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта.

Утром 1 февраля полотно вернули на выставку. Картина помещена под специальное стекло, на ней разместили специальный датчик сигнализации. В музее также усилили охрану.

Выставка работ Архипа Куинджи проходит в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней представлено более 180 произведений. На выставке экспонируются работы из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья – Азербайджана и Беларуси и из одной частной коллекции.

Момент кражи картины Куинджи в Москве и задержание подозреваемого. ВИДЕО>>