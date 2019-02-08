РИАМО - 8 фев. Специалисты городского онлайн-сервиса «Чудо техники» в 2018 году обслужили около 2,7 тысячи москвичей бесплатно, свыше 1,6 тысячи человек получили помощь в рамках акции по оказанию удаленной ИТ-поддержки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Принять участие в ней могли держатели социальной карты москвича. Для этого нужно было зарегистрироваться на сайте «Чудо техники» и ввести номер соцкарты в личном кабинете. Также сертификат можно было получить, позвонив в кол-центр. Более 1,6 тысячи горожан обратились за удаленной поддержкой компьютеров, и 273 человека попросили провести диагностику смартфонов», - говорится в материале.

Специалисты сервиса удаленно подключались к устройству пользователя через специальную программу. Они проверяли цифровую технику на вирусы, выявляли и устраняли ошибки, решали проблемы, а также давали советы по оптимизации работы гаджетов и безопасной работе в интернете. Кроме того, москвичам объясняли, как не попасться на уловки интернет-мошенников.

Еще более 800 горожан приняли участие в акции «Диагностика за спасибо». Специалисты рассказывали москвичам о том, что именно замедляет работу устройства, есть ли на нем вирусы или шпионские программы. Также жители столицы узнали о том, как устранить или предотвратить проблемы с техникой.

Владельцы компьютеров чаще всего жаловались на перегрев и высокий уровень шума устройства, медленную работу, сбои в работе установленных программ. Частые причины этих проблем — отсутствие защиты на компьютере или наличие вирусов, недостаток места на жестких дисках и оперативной памяти, а также большое количество программ в автозагрузке и неправильно установленные драйверы.

Владельцев смартфонов беспокоили проблемы, связанные с магазином приложений и аккумулятором, переносом файлов со смартфона на компьютер, а также переполненное хранилище данных, отключение или настройка уведомлений. Многие пользователи просили просто проконсультировать их по общей работе со смартфоном.