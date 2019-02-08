РИАМО - 8 фев. Проходящий в столице фестиваль природы «Первозданная Россия» продлили до 24 февраля, в ближайшие выходные на фестивале пройдут День Русского географического общества и День севера, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Хорошая новость – в связи с большой популярностью Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» в Центральном доме художника на Крымском Валу продлен до 24 февраля!» — говорится в сообщении.

Девятого февраля Русское географическое общество, которое принимает участие в фестивале с самого начала его проведения, организует специальную программу, в которую войдут встречи, лекции, показы фильмов и викторина с подарками.

В День севера, 10 февраля, на фестивале особую программу подготовила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В этот день посетители фестиваля смогут узнать о культуре народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России: нанайцев, тувинцев-тоджинцев.

«В этот день состоятся яркие встречи с сотрудником самого большого и самого северного российского национального парка «Русская Арктика» Дмитрием Крюковым, который расскажет об истории освоения Арктики. Фотограф Арсений Кашкаров раскроет тайны северных болот. На протяжении трех лет он регулярно ездил по диким местам Ленинградской области и изучал топкие, практически нехоженые болота, выискивая самые удивительные места и ловя уникальные состояния природы», — добавляется в сообщении.

Рассказ об истории международного проекта по спасению одной из самых редких птиц в мире - кулика-лопатня - и о работе по созданию на юге Чукотки природного парка «Земля Кулика-Лопатня» представят авторы фильма «Земля Кулика-Лопатня» Андрей Максимов и Юлия Даркова, а также директор НКО «Русское общество сохранения и изучения птиц» Евгений Сыроечковский.

Фестиваль «Первозданная Россия» проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации, министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по туризму. Фестиваль проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.