РИАМО - 8 фев. Московский областной центр электронного декларирования (ЦЭД) выпустил за 10 дней работы более 5 тысяч деклараций, общий вес выпущенных товарных партий составил 44,9 тысячи тонн стоимостью более 250 миллионов долларов США, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

В федеральный бюджет в результате работы нового Московского областного поста перечислено 3,4 миллиарда рублей. О первых результатах работы центра 8 февраля сообщили на круглом столе с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

«Мы обрабатываем рекордное количество деклараций, работаем в режиме острого цейтнота. В моменты пиковой нагрузки инспектор выпускает 40 деклараций за 12-часовую смену. Такой нагрузки не было ни на одном существующем посту таможни», - сообщил начальник Московской областной таможни Вячеслав Голоскоков.

На совещании присутствовало более 40 представителей бизнеса. Был обсужден ряд вопросов, в том числе, касающихся получения представителями складов временного хранения сведений о том, на каком этапе находится таможенное оформление груза.

Для улучшения работы ЦЭДа Московская областная таможня внесет предложения по ряду проблемных вопросов. Кроме того, будут приняты меры по улучшению работы горячей линии.

«Таможня считается практически самым передовым в технологическом отношении ведомством. Рывок, который совершила таможня за последние два года, огромен. Очень важно, что на площадке Московской областной таможни мы сегодня обсуждаем проблемы, которые возникают в условиях перехода к работе центров электронного декларирования. Мы будем держать обсуждение этих вопросов на постоянном контроле», – подвел итог встречи с бизнесом председатель Общественного совета при ФТС России Леонид Лозбенко.