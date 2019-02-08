РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В Московской области суд арестовал женщину-опекуна погибшего трехлетнего ребенка, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник руководителя СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

29 января текущего года в приемное отделение Подольской детской городской больницы поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Мальчик был в коме. Не приходя в сознание, ребенок скончался в больнице 4 февраля. Ранее в ходе допроса опекун ребенка заявила следователю, что мальчик во время купания упал в ванной, вследствие чего и получил травму.

«Следователем ГСУ СК России по Московской области женщине-опекуну предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть трехлетнего ребенка (часть 4 статьи 111 УК РФ), и неисполнении обязательств по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Врадий.

На допросе обвиняемая раскаялась и созналась в содеянном. Она рассказала следователю, что в день трагедии нанесла ребенку рукой несколько ударов, после чего мальчик упал и потерял сознание. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Также следствием получены данные о том, что на протяжении всего времени, которое ребенок находился под опекой, обвиняемая, не справляясь с его воспитанием, периодически наносила ребенку побои. Причастность второго опекуна к совершенным преступлениям не подтвердилась.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела по статье «Халатность», возбужденного по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов опеки и попечительства к своим профессиональным обязанностям, в том числе заключавшимся в контроле за условиями проживания детей в семье опекунов. Проводятся допросы, изымается документация, необходимая для дальнейшего расследования.

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