РИАМО - 8 фев. Два учреждения здравоохранения построят в будущем году в Ивантеевке и Мытищах за счет инвесторов, в прошлом году инвесторы вложились в строительство четырех объектов здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В 2019 году за счет инвесторов будут построены два объекта здравоохранения в Ивантеевке и Мытищах», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Так, в текущем году новая поликлиника на 300 посещений в смену будет построена за счет инвесторов и введена в эксплуатацию в Ивантеевке, кабинет врача общей практики будет построен и введен в эксплуатацию в Мытищах.

В 2018 году в Подмосковье были построены за счет инвесторов и введены в эксплуатацию четыре объекта здравоохранения. Две новые поликлиники на 400 и 600 посещений в смену были построены в Химках, здесь же возведен многопрофильный медицинский центр на 25 посещений в смену. В деревне Жуковка Одинцовского района был введен в эксплуатацию медицинский реабилитационный центр.

По словам Федотовой, одним из приоритетов градостроительной политики остается продолжение работы по контролю за строительством внебюджетных социальных объектов.

«При реализации инвестором строительства жилого комплекса на территории Московской области формируется концепция жилищного строительства, которая выносится на рассмотрение участниками Градсовета. В концепции должны быть учтены все требования региональных нормативов градостроительного проектирования Московской области в части объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и сроков их строительства», – пояснила Федотова.

Всего в 2019 году планируется построить и ввести в эксплуатацию за счет инвесторов девять школ, 10 детских садов, два объекта здравоохранения, три физкультурно-оздоровительных комплекса и один художественный выставочный зал.