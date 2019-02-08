РИАМО – 8 фев. На портале специального проекта «Живу спортом» было опубликовано свыше 500 вакансий для врачей, тренеров, спортивных менеджеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В декабре 2018 года на сайте общественно-спортивного движения «Живу спортом» в пилотном режиме был запущен специальный проект по поиску и подбору персонала для работы в спортивной отрасли Московской области – «Вакансии». Он направлен на поиск профессиональных кадров и предоставление им возможности трудоустройства в сфере физической культуры и спорта региона.

«Всего на данный момент в раздел «Вакансии» потенциальными работодателями загружено 557 вакансий. Спектр предложений о трудоустройстве разнообразен: раздел предлагает работу тренерам, врачам, руководителям спортивных комплексов, менеджерам, директорам, техническому персоналу и другим», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков дополнил, что «Вакансии» – это проект для всех заинтересованных в трудоустройстве в спортивной отрасли Подмосковья.

«Цель проекта – объединить спортивные вакансии региона на одной платформе – портале «Живу спортом». Мы нуждаемся в отраслевой бирже труда, нам важно, чтобы спортивные кадры были сконцентрированы в одном месте. Это наш резерв, скамейка запасных, если угодно. Речь идет о централизованной площадке по поиску работы для конкретной целевой аудитории. В скором времени география проекта будет расширяться, и мы увидим в этом разделе вакансии из муниципальных образований», – резюмировал министр.