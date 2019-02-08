РИАМО – 8 фев. В рамках акции «День без турникетов» свыше 80 человек посетили мастер-классы в Центре организации дорожного движения правительства Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

С 7 по 9 февраля в столице проходит первая в этом году акция «День без турникетов». С 2012 года ее проводит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«В рамках акции горожане имели возможность побывать на экскурсиях и мастер-классах в технопарках, инновационных компаниях и на креативных площадках города Москвы. Дать возможность горожанам увидеть работу московских организаций глазами их руководителей и сотрудников – главная цель данного мероприятия», – говорится в сообщении.

ЦОДД вошел в список организаций, которые смогли посетить москвичи в рамках акции.

«За два дня мероприятия более 80 человек посетили ситуационный центр Центра организации дорожного движения правительства Москвы», – уточняется в сообщении.

Работа центра направлена на управление всеми службами транспортного комплекса города, обеспечения принятия оперативных мер для регулирования дорожно-транспортной обстановки, а также приоритетного движения городского транспорта.

«Жители Москвы своими глазами увидели работу сотрудников дежурной смены ситуационного центра, которая оперативно мониторит и анализирует дорожно-транспортную обстановку, управляет движением, переключает светофоры круглосуточно 7 дней в неделю», – добавляется в сообщении.

Москвичи смогли оценить все преимущества работы интеллектуальной транспортной системы, понаблюдать за управлением светофорами в режиме реального времени.

«У всех участников экскурсии была возможность задать любой вопрос по работе ситуационного центра и сделать красивые фотографии», – резюмируется в сообщении.