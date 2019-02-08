РИАМО - 8 фев. В России стали чаще болеть корью: за два месяца россиян, заболевших корью, стало в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в пятницу Газета. ru.

«Россияне стали в 3,5 раза чаще болеть корью, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <…> За два месяца, декабрь 2018 года и январь 2019 года, корью заболели более 2,5 тысячи человек, хотя год назад было 725 заболевших. В этом году почти половина заболевших корью – дети до 14 лет», – говорится в сообщении.

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости – в случае контакта с больным корью не привитые от данной инфекции и ранее не болевшие корью заболевают в 100% случаев. Заболевание характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, коньюктивитом и пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефаломиелит, который в 10% случаев становится причиной летальных исходов.

Единственным эффективным средством профилактики против кори как среди детей, так и среди взрослых является вакцинация.