РИАМО - 8 фев. Следователи в новой Москве проводят проверку по факту травмирования 13-летнего мальчика из опекунской семьи, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«Утром 7 февраля 2019 года сотрудниками полиции в одном из подъездов жилого дома, расположенного в новой Москве, обнаружен 13-летний мальчик с гематомами, ушибами, а также с инфицированным ожогом левой кисти. По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

Она отметила, что, со слов ребенка, накануне он поссорился с отцом, который его избил и выгнал из дома. Сейчас подросток находится в медицинском учреждении.

Иванова уточнила, что, по данным следствия, мальчик проживает в опекунской семье, где под опекой также находится еще двое малолетних детей.

Следователям предстоит провести комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также изучить условия жизни детей и дать юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики и органов опеки и попечительства на предмет возможного наличия халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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