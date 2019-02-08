РИАМО - 8 фев. ЗАО «Пехорка» и огородническое некоммерческое товарищество «Чайка» в подмосковной Балашихе предоставили недостоверные сведения о своем местоположении, в связи с этим организации были привлечены к ответственности, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям на 2018 год, утвержденным руководителем управления, согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в августе 2018 года должны были проводится плановые документарные и выездные проверки в отношении ЗАО «Пехорка» и огороднического некоммерческого товарищества «Чайка», расположенных в Балашихе», — говорится в сообщении.

С целью организации проверок в адрес юридических лиц по почте заказными письмами были направлены копии распоряжений и уведомлений о проведении плановых документарных и выездных проверок и запрос документов, необходимых для проведения проверок. К нужному сроку документы не были представлены, и проверку не провели.

«В связи с отсутствием ЗАО «Пехорка» и ОНТ «Чайка» по адресам, указанным в базе данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сотрудниками управления направлена информация начальнику инспекции Федеральной налоговой службы по Балашихе Московской области с целью установления местонахождения юридических лиц», — добавляется в сообщении.

В январе 2019 года в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступила информация о том, что ЗАО «Пехорка» и ОНТ «Чайка» по указанным в ЕГРЮЛ адресам не находятся, в связи с чем сотрудниками налоговой инспекции внесена запись о недостоверности в отношении адресов организаций.

Кроме того, за непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, возбуждены административные дела по части 4 статьи 14.25 КоАП РФ.

Ответственность за данное административное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.