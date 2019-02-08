РИАМО - 8 фев. Актера Сергея Юрского, скончавшегося в ночь на пятницу, похоронят на столичном Троекуровском кладбище, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

Юрскому было 83 года. В декабре прошлого года он попал в больницу с высокой температурой. Тогда родственники Юрского сказали, что артист лег на профилактику.

«Народного артиста РСФСР Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище», - сказал собеседник агентства.

Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с участием Юрского стали «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».

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