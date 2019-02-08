РИАМО - 8 фев. В подмосковном Зарайске прошли общественные обсуждения проектирования территорий, которые проводились в рамках подготовки заявки для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Пятого февраля в Зарайске состоялись общественные обсуждения в необычном для жителей формате соучаствующего проектирования. Участников встречи разделили по группам и предложили на больших распечатанных картах спроектировать территории, нанеся на них элементы благоустройства и выделив проблемные, по их мнению, зоны», — говорится в сообщении.

Спустя 40 минут каждая группа представила свою нарисованную карту, рассказав о том, какой она видит территорию.

Общественные обсуждения проводились в рамках подготовки заявки для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, где от Зарайска будет заявлена территория набережной реки Осетра. В случае победы город может получить 50 миллионов рублей на благоустройство заявляемой территории.