РИАМО – 8 фев. Свыше 1 тысячи военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии и Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа приняли участие в командно-штабных учениях на полигоне «Алабино» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

В мероприятии было задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники.

«Для отработки учебных вопросов была создана сложная быстро меняющаяся обстановка, характерная для современных боевых действий. Органы управления и подразделения, задействованные в учении, были приведены в полную боевую готовность и совершили марш в назначенный район на полигоне «Алабино», – говорится в сообщении.

В ходе учения пункты управлений дивизий и узлы связи периодически осуществляли смену районов развертывания, совершив марши общей протяженностью около 200 километров.

«При сборе информации, оценке обстановки, выработке решений и постановке боевых задач офицеры управлений дивизий использовали новые автоматизированные системы управления войсками», – подчеркивается в материале.

Подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения потенциальным противником средств радиоэлектронной борьбы, развернув более 100 километров линий проводной связи.

По оценке командования общевойскового объединения, командиры и штабы дивизий оперативно реагировали на изменения обстановки и выполнили все поставленные задачи.