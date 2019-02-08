РИАМО - 8 фев. За прошлый год более 3 тысячам работникам в области строительства вручили награды правительства Москвы, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Хотелось бы отметить, что за прошедший год более 3 тысяч человек наградили наградами правительства Москвы», - сказал Хуснуллин в ходе отчетного мероприятия градостроительного комплекса Москвы.

Он отметил, что более 100 человек получили федеральные награды.

По его словам, за прошлый год было выпущено 600 трудовых актов правительством Москвы, касающихся градостроительного развития Москвы.

«Хотелось бы еще отметить, что у нас градостроительным развитием занимается лично мэр. За прошедший год только лично Сергеем Собяниным было проведено 240 совещаний, было осуществлено 94 выезда на объекты градостроительства», - добавил Хуснуллин.