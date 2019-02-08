РИАМО - 8 фев. Выставка московского художника Бориса Смотрова, приуроченная к 50-летию творческой деятельности мастера, пройдет в музее «Новый Иерусалим» с 9 февраля по 24 марта, говорится в сообщении пресс-службы музейно-выставочного комплекса.

На ней представят 36 живописных работ и 34 произведения плакатной графики из собраний коллекционеров Александра Воронина и Валерия Дудакова.

«Это первый большой музейный проект, включающий и живопись, и плакатную графику Бориса Смотрова одновременно. Он призван максимально полно представить путь художника, в искусстве которого замысловато переплелись и традиции русского авангарда, и примитивизм ХХ века, и народное искусство, все это трансформировалось причудливым образом и вылилось в оригинальную, ни на что прежде не похожую форму», - говорится в сообщении.

Куратор выставки искусствовед Марина Кузина, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников РФ отметила, что творчество Смотрова поражает яркостью, красочностью цвета. Он постоянно экспериментирует, работая в свободном поиске формы и цвета, обобщает, доводит до крайней стилизации.

К выставке «Борис Смотров. Путь к авангарду» будет выпущен каталог, наиболее полно раскрывающий искусствоведческий анализ и место художника в современном искусстве. Открытие выставки состоится 9 февраля 2019 года в 16:00.

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