РИАМО - 8 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном административном здании на улице Люблинской в Москве, в результате инцидента одному человеку потребовалась медицинская помощь, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В пятницу в 17:46 поступило сообщение о загорании по адресу: улица Люблинская, владение 80.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что происходит возгорание на 2-м этаже двухэтажного административного здания. Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара. Принятыми мерами возгорание на площади 3 квадратных метров в 18:00 локализовано, а в 18:01 ликвидировано», - отмечается в материале.

Администрация здания до прибытия подразделений в целях безопасности вывела людей, к сожалению, одному человеку потребовалась медицинская помощь. На месте работало 10 единиц техники.