РИАМО - 8 фев. Столица России в международных рейтингах в области строительства занимает лидирующие позиции, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Москва по сравнению с другими мегаполисами мира по целому ряду показателей занимает ведущие места – первое место по уровню комфортности социальной инфраструктуры, первое место по уровню расположения объектов торговли и удобству доступа к ним», – сказал Хуснуллин в ходе отчетного мероприятия градостроительного комплекса Москвы.

Он отметил, что Москва также занимает первое место по уровню мультимодальности городского транспорта, а также второе место по приросту и протяженности дорожных сетей, третье по плотности метрополитена.

«Мы единственный пока город среди мегаполисов мира, где прирост транспортной инфраструктуры опережает прирост недвижимости», – добавил Хуснуллин.

По его словам, Россия за 2018 год улучшила свои позиции в рейтинге всемирного банка «Ведение бизнеса» в области строительства на 67 позиций, на данный момент наша страна на 48-м месте.