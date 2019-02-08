РИАМО - 8 фев. Строительство второго выхода со станции метро «Комсомольская» в Москве начнут строить не раньше чем через один год, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Не раньше, чем через один год. Там крайне сложно, наклонный вход на глубину порядка 50 метров. Сейчас мы пересмотрели порядка 10 различных проектов. Решение так и не принято. Пока не нашли технического решения, думаю, что в течение полугода найдем техническое решение, каким образом второй выход построить, после этого назовем конкретные сроки», – сказал Хуснуллин.

По его словам, на строительство уйдет порядка 2–3 лет.

В Москве ежегодно планируют вводить в эксплуатацию 10 новых станций метро. В прошлом году уже ввели 17 подземных станций метро, в том числе самую глубокую из всех построенных станций в последние годы – «Савеловскую». Построено 33 километра и три депо.