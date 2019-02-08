РИАМО - 8 фев. Благодаря экспертизе проектов 123 миллиарда рублей было сэкономлено в прошлом году по строительным объектам, финансируемым из бюджета Москвы, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы очень экономно подходим к расходованию бюджетных средств. Только за 2018 год было сэкономлено экспертизой 123 миллиарда рублей или 18% от заявленной стоимости», – сообщил Хуснуллин.

Он напомнил проектировщикам и строителям о том, что в Москве внедряется BIM-технология.

«Задачи на 2019 год перейти на BIM-технологии. Обращаюсь ко всем проектировщикам, строителям, к нашей экспертизе, что нам уже нужно переходить на BIM-технологии – это скорость, качество. Это кардинальная задача на ближайший год», – добавил Хуснуллин.

BIM-технология (Building Informational Modeling, в переводе на русский – информационное моделирование зданий) предполагает построение одной или нескольких точных виртуальных моделей зданий, домов и других сооружений в цифровом виде. Использование моделей облегчает процесс проектирования на всех его рабочих этапах.