РИАМО - 8 фев. Строительство трамвайной линии в Бирюлеве планируют начать в течение ближайших месяцев, до этого при проектировке депо для этой линии возникали трудности, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Идет проектирование, насколько я знаю, в течение ближайших 2-3 месяцев должна появиться документация, и мы приступим к строительству», - сказал Хуснуллин.

Хуснуллин пояснил, что возникали трудности.

«У нас была серьезная проблема со строительством депо для этой Бирюлевской линии трамвая. Мы сейчас все освобождения закончили», - отметил заммэра.