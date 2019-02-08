РИАМО - 8 фев. Средняя цена на первичном рынке жилья в новой Москве составляет 115 тысяч рублей за квадратный метр, что ниже, чем на исторической территории города, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

По словам руководителя департамента Владимира Жидкина, 42% предлагаемых квартир – однокомнатные, 37% - двухкомнатные, 18% - трехкомнатные, 3% - многокомнатные.

«Стоимость жилья в новой Москве значительно ниже, чем в пределах исторической части города. Студии, к примеру, здесь можно приобрести по цене 3,7 миллиона рублей, однокомнатные квартиры – за 4,8 миллиона рублей, двухкомнатные квартиры – за 6,7 миллиона рублей, трехкомнатные – за 9 миллионов рублей, а многокомнатные обойдутся покупателю в 11,7 миллиона рублей», - отмечается в материале.

Жидкин добавил, что на первичном рынке жилой недвижимости ТиНАО доля квартир без первоначального взноса составляет 70,8% от общего объема нового жилья.

Растущая популярность новой Москвы подтверждается высоким спросом на жилье. В первой половине прошлого года темпы продаж квартир в новостройках ТиНАО более чем в два раза превысили показатели «старой» Москвы. За полгода там было продано более 11 тысяч квартир, а по итогам 2018 года спрос на жилье на первичном рынке вырос почти на треть.

Жидкин считает, что в новой Москве молодых и успешных людей привлекает демократичная цена недвижимости, возможность купить квартиру с отделкой под ключ и активно развивающаяся социальная и дорожно-транспортная инфраструктура, а также возможность трудоустройства по востребованным специальностям.