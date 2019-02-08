РИАМО - 8 фев. Средняя цена на первичном рынке жилья в новой Москве составляет 115 тысяч рублей за квадратный метр, что ниже, чем на исторической территории города, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
По словам руководителя департамента Владимира Жидкина, 42% предлагаемых квартир – однокомнатные, 37% - двухкомнатные, 18% - трехкомнатные, 3% - многокомнатные.
Жидкин добавил, что на первичном рынке жилой недвижимости ТиНАО доля квартир без первоначального взноса составляет 70,8% от общего объема нового жилья.
Растущая популярность новой Москвы подтверждается высоким спросом на жилье. В первой половине прошлого года темпы продаж квартир в новостройках ТиНАО более чем в два раза превысили показатели «старой» Москвы. За полгода там было продано более 11 тысяч квартир, а по итогам 2018 года спрос на жилье на первичном рынке вырос почти на треть.
Жидкин считает, что в новой Москве молодых и успешных людей привлекает демократичная цена недвижимости, возможность купить квартиру с отделкой под ключ и активно развивающаяся социальная и дорожно-транспортная инфраструктура, а также возможность трудоустройства по востребованным специальностям.
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