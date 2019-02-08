РИАМО - 8 фев. Около 1,5 тысяч компетентных проектировщиков и порядка 15 тысяч строителей не хватает в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Пока не хватает 1–1,5 тысячи проектировщиков, профессиональных, компетентных. Не хватает порядка 15 тысяч строителей. Мы сейчас дополнительно будем мобилизовывать, по людям, кадрам, проблема есть», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что ежегодно в Москве планируют вводить 10 новых станций метро.

Несмотря на нехватку специалистов, в столице в прошлом году достигнуты рекорды в строительстве. Так, в 2018 году введено рекордное для Москвы за всю историю количество инженерных сооружений: эстакад, тоннелей, мостов. На Северо-Восточной хорде построена рекордная по длине эстакада в 2,5 километра, подобных эстакад в Европе нет в городской черте. Всего за 2018 год в столице построили 127 километров дорог. А за восемь лет в Москве построили и реконструировали 820 километров дорог, а также 254 искусственных сооружения.