РИАМО - 8 фев. Минимум 2 миллиона квадратных метров недвижимости построят в новой Москве в 2019 году, также в Троицком и Новомосковском округах проектируется ряд социальных объектов - школы, детские сады, а также несколько заводов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, что в этом году на территории новой Москвы будет построено не менее 2 миллионов квадратных метров недвижимости. То есть это примерно 20-25% всей недвижимости, которая строится в Москве», - сказал Хуснуллин.

По его словам, в новой Москве проектируется ряд социальных объектов - школы, детские сады, а также несколько заводов. В ближайшие месяцы запустят ТПУ «Саларьево» с автовокзалом, ТРК «Саларьево».