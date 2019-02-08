РИАМО - 8 фев. В Москве планируют начать строительство 12 пешеходных переходов через железную дорогу, соответствующее решение приняли на совещании РЖД и власти Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На совещании между РЖД и Москвой принято решение о строительстве 12 пешеходных переходов через железную дорогу. Сейчас мы подготовили список, места, делаем граддокументацию и планируем в ближайший год начать строить эти объекты», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на совещании речь шла о развитии железных дорог в Москве.

На развитие железной дороги в Москве из бюджета города выделят порядка 200 миллиардов рублей. За 2018 год в столице было построено почти 53 километра железных дорог, пять новых остановочных пунктов интегрировали с Московским центральным кольцом и Московской железной дорогой. В ближайшие годы в столице построят порядка 60 пересадочных станций метрополитена и железных дорог.