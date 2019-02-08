РИАМО - 8 фев. Порядка 100 километров дорог и до 30 искусственных сооружений планируют построить в Москве до конца года, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По дорогам мы уровень (строительства - ред.) примерно будем держать - 100 километров в год и 20-30 искусственных сооружений», - сказал Хуснуллин.

По его словам, из знаковых объектов планируют закончить Балочный мост на канале имени Москвы, продолжить работу Северо-Восточной хорды до Открытого шоссе, запустить большую часть южного дублера Кутузовского проспекта, начать строительство северного дублера Кутузовского проспекта.

«И порядка 40 километров набережных проектируем вместе с улично-дорожной сетью, мы полностью эту работу ведем, и плюс еще десятки мелких связок, они мелкие, но очень значимые для конкретных районов», - отметил Хуснуллин.