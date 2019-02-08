РИАМО - 8 фев. «Аэрофлот» с 14 февраля вводит новые требования к размерам жестких контейнеров и сумок-переносок для перевозки животных в салоне самолета, обновление направленно на повышение уровня безопасности и комфорта для пассажиров, сообщается на сайте авиакомпании.

«С 14 февраля размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров)», - отмечается в материале.

Новые стандарты позволяют надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов, имеющихся в парке «Аэрофлота». Такое расположение контейнера позволяет путешествующему с животным и рядом сидящему пассажиру комфортно расположиться без стеснения и ограничений для ног, а также не создает препятствий для передвижения.

Если такое размещение невозможно, то на время движения воздушного судна по перрону, взлета и посадки контейнер или переноска должны быть пристегнуты к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который предоставляется бортпроводниками. Кроме того, надежное крепление контейнера в случае нештатной ситуации повышает уровень безопасности как для пассажиров, так и для животных.

Вес животного вместе с контейнером или переноской не может превышать 8 килограммов. Если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.

Пассажиры, которые планируют совершить перелет самолетами компании вместе с питомцами и приобрели билеты по 13 февраля включительно, могут совершить полет в соответствии со старыми требованиями.