РИАМО - 8 фев. До конца 2019 года в Москве планируют запустить три станции Большой кольцевой линии подземки, в 2018-м запустили шесть станций БКЛ, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году мы планируем запустить три станции Большой кольцевой линии фактически, это «Нижегородскую», она будет частью станции «Кожуховской», частью БКЛ. Мы планируем запустить «Авиамоторную» и «Лефортово», это три станции у нас на этот год в работе. Непростая очень задача», - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в 2018 году запустили шесть станций БКЛ.

Замкнуть кольцо планируется в 2022 году. Протяженность Большого кольца составит 70 километров, на линии будет 31 станция. Ожидается, что пользоваться новой веткой будут до 380 миллионов людей в год.