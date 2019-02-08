РИАМО - 8 фев. В новой Москве планируют построить почти 70 социальных объектов за три года, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На планы 2019–2021 годы построить 68 социальных объектов. Будут сданы 28 детских садиков, 28 школьных зданий, 10 парков, еще огромное количество разных объектов», – сказал Хуснуллин в ходе отчетного мероприятия градостроительного комплекса Москвы.

Он отметил, что 113 тысяч новых рабочих мест создано на территории новой Москвы с момента присоединения в 2012 году, а также построено 2 миллиона квадратных метров недвижимости.

«Мы продолжаем формировать транспортный каркас. В 2018 году было построено около 80 километров дорог. Мы планируем на ближайшие годы построить еще порядка 200 с лишним километров новых дорог. Считаем, что у нас все основные транспортные магистрали будут в новой Москве построены», – добавил Хуснуллин.

Первого июля 2012 года границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в бывших Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.