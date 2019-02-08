РИАМО - 8 фев. В 2019 году по программе реновации в Москве в новые дома переедут порядка 12 тысяч человек, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

«308 площадок на 4,8 миллиона квадратных метров уже находятся в проектировании строительства, это порядка 60 тысяч человек. За 2018 год 10 тысяч человек получили ордера и начали переезжать. За этот год мы планируем порядка 12 тысяч человек переселить», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что с каждый годом будет расти количество людей, переселенных в квартиры.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5172 дома. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.

Программу реновации в Москве планируют завершить за 15 лет>>