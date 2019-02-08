РИАМО - 8 фев. В 2018 году Строительный комплекс Москвы по ряду направлений достиг лучших результатов за всю историю градостроительного развития города, в 2018-м был сделан задел на многие годы вперед, сообщил на отчетном мероприятии Строительного комплекса столицы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мне приятно сказать, что во многих областях 2018 год для градостроительного развития Москвы стал знаковым. В этом году мы по целому ряду направлений достигли результатов одних из лучших за всю историю градостроительного развития Москвы», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что для Строительного комплекса в 2018 году главным приоритетом было развитие метрополитена. В прошедшем году был показан самый высокий объем строительства подземки, что позволило сделать гарантированный задел на ближайшие годы.