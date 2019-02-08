РИАМО - 8 фев. На территории Москвы строят два знаковых культурных объектов – парк развлечений «Остров мечты», который планируют открыть в этом году, и «Парк будущего» на ВДНХ, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Один из самых знаковых объектов, которые мы ожидаем в этом (году – ред.), – это парк развлечений «Остров мечты». Город строит огромную инфраструктуру с дополнительным мостом, с дорогами, со станцией метро. Надеемся, что в этом году он будет запущен», – сказал Хуснуллин в ходе отчетного мероприятия градостроительного комплекса Москвы.

Он отметил, что еще один большой культурный проект реализуется на территории ВДНХ – это «Парк будущего».

Крытый парк развлечений и аттракционов «Остров мечты», который построят в Нагатинской пойме, будет самым большим в мире – его площадь займет более 100 гектаров. Помимо мультяшных миров и аттракционов в «московском Диснейленде» для круглогодичного посещения откроют променад с огромным кинотеатром, ландшафтный парк и концертный зал.

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