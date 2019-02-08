РИАМО - 8 фев. На развитие железной дороги в Москве из бюджета города выделят порядка 200 миллиардов рублей, совместную программу мэр города и глава РЖД утвердили в четверг, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Вчера мэр Москвы и руководитель РЖД Олег Белозеров утвердили программу. Это значит конкретные объемы финансирования, такой основной программный документ, по которому мы должны сделать проектную документацию, графики, какое количество станций новых, какие реконструируем, эта программа до 2024 года включительно. Она состоит из средств РЖД, Москвы, частично средств федерального бюджета», – сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в ближайшие 4–5 лет со стороны Москвы направят порядка 200 миллиардов рублей.

За 2018 год в столице было построено почти 53 километра железных дорог, пять новых остановочных пунктов интегрировали с Московским центральным кольцом и Московской железной дорогой. В ближайшие годы в столице построят порядка 60 пересадочных станций метрополитена и железных дорог.