РИАМО - 8 фев. В разных районах Москвы построят 26 новых бассейнов, также в Некрасовке создадут спорткластер и продолжат развитие спорткластера «Воробьевы горы», сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мэром принято решение, что порядка 26 новых бассейнов мы проектируем и строим в различных районах города», - сказал Хуснуллин в ходе отчетного мероприятия Строительного комплекса Москвы.

Он отметил, что в Москве в нынешнем году продолжается работа по проектированию и строительству новых спортивных объектов, в том числе в поселке Северный откроется многофункциональный спортивный комплекс, в котором в 2019 году пройдет чемпионат мира по многоборью.

«Спорткластер в Некрасовке по обращению жителей запроектировали, приступаем к строительству. Будем продолжать развитие спорткластера «Воробьевы горы», - добавил Хуснуллин.