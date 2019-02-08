РИАМО – 8 фев. Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги всероссийской акции «Исполняем мечты», в ходе которой разыгрывались трёхкомнатная квартира в Москве, пять автомобилей Kia Rio, 50 смартфонов и тысячи других призов. Один из автомобилей достался молодой семье из деревни Трошково Раменского района Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Подарок победителям в Московской области вручил операционный директор южно-московского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Андрей Купчин.

«Торговая сеть «Пятёрочка» в период с 27 ноября 2018 года по 15 января 2019 года провела акцию «Исполняем мечты». Для нас, как и для наших гостей, это новогодняя пора. Пора чудес и желаний. Мы не хотели остаться в стороне в это время и хотели порадовать своих постоянных покупателей. Потому что, помимо здоровья, счастья и семейного благополучия, иногда каждый человек мечтает о новогоднем чуде», - сказал Купчин.

Он добавил, что для того, чтобы принять участие в акции, достаточно было предъявить «Выручай-карту» при покупке от 555 рублей. Чем больше покупок - тем больше было шансов выиграть. Такую карту можно оформить в любом магазине торговой сети при оплате покупок. Она позволяет участвовать в многочисленных акциях «Пятёрочки», получать индивидуальные скидки и накапливать баллы.

В Московской области молодая семья Якубовых не верит своему счастью, однако уже осознают, как новая машина значительно упростит жизнь.

«Мы все время закупаемся в этом магазине, потому что живем недалеко. Продавцы предупредили о том, что началась акция. Но я, если честно, не обратила особого внимания. Я просто нажала на кнопку «Участвовать» в личном кабинете и забыла про акцию. Просто всегда ходим сюда за покупками. А когда акция закончилась, нам позвонили и сказали, что компьютер выбрал нашу карту. Я сразу позвонила мужу, он не поверил тоже, но чудо произошло. Я думаю, что эта машина сделает нашу жизнь легче. Я работаю в Москве, теперь буду ездить на личном транспорте», - отметила победительница акции Ирина Якубова.

Она добавила, что первым делом на новой машине они всей семьей поедут к родителям в Воронеж. А после этой победы постараются участвовать во всех остальных акциях торговой сети.

В акции «Исполняем мечты» участвовали все магазины торговой сети в стране. Различные призы выиграли тысячи человек. В акции приняли участие чуть больше 17,5 миллионов покупателей. Мечта о трехкомнатной квартире в Москве исполнилась у счастливчика из Липецка, а обладателями автомобилей Kia Rio стали жители Краснодара, Кронштадта, Ижевска, Белгорода и деревни Трошково Раменского района Московской области. Розыгрыш главных призов состоялся 25 января.

«Наша цель - быть к покупателям ближе, создавать для них праздничную атмосферу, вдохновлять. Я считаю, что нам это удалось. За этот период мы видим рост лояльных покупателей, число членов нашей программы лояльности уже превысило 29 миллионов», - отметил Купчин.