РИАОМ – 8 фев. Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей девять генералов в различных ведомствах, в частности, генерал-майор полиции Сергей Солопов оставил должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД РФ по столице, передает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Данный указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов освобожден от должности замминистра внутренних дел Татарстана. Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко освобожден от должности начальника Сибирского регионального центра МЧС. Генерал-майор юстиции Ирина Зейберт освобождена от должности старшего помощника председателя СК РФ. Генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов освобожден от должности замначальника главного управления МВД РФ по Красноярскому краю», – перечисляется в сообщении.

Также от должности начальника УФСИН по Кировской области освобожден генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев оставил должность руководителя следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

Кроме того, Путин освободил от должности начальника Южного регионального центра МЧС генерала-полковника внутренней службы Игоря Одера и генерала-полковника внутренней службы Игоря Панина от должности начальника Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

Генерал-майор полиции Сергей Солопов также освобожден от должности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД РФ по российской столице.