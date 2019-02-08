РИАМО - 8 фев. Свыше 240 социальных объектов планируют построить в течение трех лет в Москве, около 40% социальных объектов в городе возводят за счет инвесторов, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы в 2019 году построим 60 объектов – это садики, школы, объекты культуры, здравоохранения, спорта. А всего у нас на ближайшие три года в Адресной инвестиционной программе более 240 объектов», - сказал Хуснуллин в ходе отчетного мероприятия Строительного комплекса Москвы.

Он отметил, что около 40% социальных объектов в Москве строятся за счет инвесторов.

«Среди знаковых объектов, построенных за 2017 год, хочется отметить частную школу-пансионат «Летово» на 1012 учеников, школу-гигант в Некрасовке. В этом году, мы надеемся, здание на территории ЗИЛа, самую крупную в стране школу на 2,5 тысячи учеников откроем, будет достойным украшением», - добавил Хуснуллин.