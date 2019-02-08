РИАМО - 8 фев. В Москве ежегодно планируют вводить в эксплуатацию 10 новых станций метро, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня те темпы, которые мы набрали, позволяют нам уверенно говорить, что мы каждый год будем сдавать 10 станций и больше. Это уже неизбежно, потому что тоннели прорыты, 33 тоннелепроходческих комплекса в городе находятся, 50 тысяч строителей мобилизованы. Проектно-сметная документация сделана», – сказал Хуснуллин.

Кроме этого, по Большой кольцевой линии в стройку вошли на всех участках.

По его словам, в прошлом году ввели 17 подземных станций метро, в том числе самую глубокую из всех построенных станций в последние годы – «Савеловскую».

«Построили 33 километра и три огромных депо. Каждое депо – это 2-2,5 тысячи работающих, то есть это огромные заводы, самые современные в мире, с оборудованием, техникой, которая позволяет следить за качеством», – сказал Хуснуллин.

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