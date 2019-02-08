РИАМО - 8 фев. В ближайшие годы в столице построят порядка 60 пересадочных станций метрополитена и железных дорог, за 2018 год в столице было построено почти 53 километра железных дорог, пять новых остановочных пунктов интегрировали с МЦК и МЖД, сообщил на отчетном мероприятии Строительного комплекса Москвы заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Хочу отметить, что развитие железных дорог дает главное преимущество. Это не только дополнительные линии, это огромное количество пересадок. Если посчитать программу строительства метро и железных дорог, то на начало старта программы у нас было 60 пересадочных станций метрополитена и железных дорог, сегодня у нас их 123. Еще порядка 60 станций надо построить в ближайшие годы», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что за 2018 год в столице было построено почти 53 километра железных дорог, пять новых остановочных пунктов интегрировали с Московским центральным кольцом и Московской железной дорогой.