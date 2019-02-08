РИАМО - 8 фев. В Москве программу реновации планируют реализовать в течение 15 лет, уже в этом году начнут строительство еще на 7 миллионах квадратных метров, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Еще мы ставим себе задачу до конца года все наши градостроительные планы по развитию утвердить и зайти в проектирование строительства порядка 7 миллионов квадратных метров, то есть это тот объем необходимый первой волны переселения, которая нам гарантировано позволит в течение ближайших 15 лет всю программу реновации в городе завершить», – сказал Хуснуллин в ходе отчетного мероприятия градостроительного комплекса Москвы.

Он отметил, что в прошлом году по программе реновации началось строительство на 308 площадках на 4,7 миллиона квадратных метров.

«Это не простая задача, потому что это не просто квадратные метры, не просто квартиры, а это создание совершенно нового образа жизни. Здесь Сергеем Собяниным поставлены задачи по повышенному качеству городской среды, по созданию новых рабочих мест, по созданию дополнительных новых транспортных связей. Мы над ними очень активно работаем», – добавил Хуснуллин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5172 дома. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.