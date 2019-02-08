РИАМО - 8 фев. В Москве в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров жилья, а также свыше 8 миллионов квадратных метров другой недвижимости, также в 2019-м важно не допустить появления новых обманутых дольщиков, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«За прошедший год в городе было введено более 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Это второй по объему показатель за последние восемь лет. Также 3,5 миллиона квадратных метров жилья введено. На 2019 год мы также ставим задачу - более 8 миллионов квадратных метров недвижимости, более 3 миллионов квадратных метров жилья», - сказал Хуснуллин в ходе отчетного мероприятия Строительного комплекса Москвы.

Он отметил, что главная задача при строительстве недвижимости в этом году заключается в том, чтобы не допустить появления обманутых дольщиков, а также правильно выстроить работу в этой сфере по новым законам.